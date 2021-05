Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações à Sport TV, depois do empate sem golos na receção ao Rio Ave, em jogo da 30.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

- Um jogo muito dividido, equilibrado, muito competitivo. A minha equipa trabalhou muito, a do Rio Ave também. As duas equipas tiveram uma atitude competitiva muito boa, o Rio Ave tem jogadores de muita qualidade. Hoje também foram muitos solidários e taparam-nos muito os espaços. O Rio Ave teve uma oportunidade na primeira parte, outra na segunda, nada a dizer. Ambas as equipas queriam vencer. Sabíamos que o jogo ia ser trabalhoso, porque o Rio Ave está numa situação difícil na classificação. O jogo não foi bem jogado porque os espaços não existiram.

[Mudança para 4x4x2 na segunda parte?]

- Sim, a intenção era essa, mas agora estamos a viver uma coisa que não podemos esquecer. Estamos a entrar num período em que jogamos de três em três dias ou de quatro em quatro dias e a frescura dos jogadores não é a mesma. Jogamos com menos dias de recuperação com o Benfica e agora com o Rio Ave. No momento da época em que estamos isso acaba por ter influência. De qualquer fora, é um orgulho treinar esta equipa.

[Faltou mais risco?]

- Da minha parre não, arrisquei quando achei que tinha de arriscar. Quando lancei o Anderson como ponta esquerda e o Fabrício por trás do Beto, mas o Beto parece neste momento o menos fresco de todos. Temos todos os dias noticias de lesões musculares em campo. Estamos a chegar ao final da época, com toda a gente já com uma sobrecarga tremenda. De qualquer forma é olhar para a frente, somamos mais um ponto contra uma equipa boa.