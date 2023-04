Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do FC Porto (0-1), no Estádio do Dragão, em jogo da 26.ª jornada da Liga:

Primeiros minutos não foram fáceis para o Portimonense, faltou alguma confiança?

- No que à parte defensiva diz respeito, a equipa esteve bem, mesmo nesse período. Esse frisson que o FC Porto criou não foi algo de muito claro em termos de oportunidades. Nós tivemos uma logo no arranque do jogo, mas é claro que o FC Porto tem essa capacidade e essa qualidade para encostar os adversários atrás, não só o Portimonense. Concordo que faltou desinibir um pouco mais, especialmente no momento com bola, ter mais confiança para jogar. Com o tempo fomos tendo, até ficarmos reduzidos em termos numéricos. Tivemos mais confiança para ter bola, para jogar, a inclusão do Carlinhos traz outro perfume ao jogo da equipa, mas mantivemo-nos no jogo até final. É óbvio que o Porto podia ter marcado, mas, com o resultado em 1-0, também criámos situações para igualar a partida. Trabalhámos muito, não há nada a criticar aos atletas.

Nos últimos jogos perdeu com o Sporting (0-1), Benfica (0-1) e agora com o FC Porto (0-1). Sem controlar o jogo, o Portimonense tem conseguido manter o resultado em, aberto até final, com os grandes.

- Tem que ser, para estarmos vivos e disputarmos os jogos com estas equipas com uma qualidade tão superior, temos de nos manter focados e gastar muita energia. Estas equipas obrigam-nos a correr muito atrás da bola. Há esse mérito do trabalho e organização coletiva. Em determinados momentos podíamos decidir melhor, podíamos ter um pouco de melhor acerto no último passe. Naquele lance do Wellinton se o passe fosse um pouco mais curto, o Wellinton teria condições para pôr a bola na baliza. Isso tudo junto é muito importante conseguirmos chegar e competir, é essa a nossa exigência. Não nos podemos iludir e vir ao Dragão jogar de peito aberto e olhos nos olhos, temos de reconhecer e ter a humildade de ver que a qualidade do outro lado é muito superior.

O Marítimo ganhou, o Paços pontuou, isso coloca mais pressão ao Portimonense?

- Não vamos por aí. Nunca foi diferente antes, eles estiveram sempre alertas quando à 10.ª jornada tínhamos quinze pontos, nunca me deixei iludir por isso. Sei o que tenho em mãos, sei que vai ser uma luta dura até final. Temos de saber reagir a esta derrota e ir à procura de somar pontos.