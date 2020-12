Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Benfica (1-2), no Estádio da Luz, em jogo da 11.ª jornada da Liga:

[Resultado injusto?]

- Os resultados nunca são injustos. Quem marca mais, ganha e não há nada a argumentar. Agora a equipa deixou um conjunto de promessas que nos deixam um amargo de boca. Podíamos ter levado um ponto daqui, é um facto. Segundo os números, ninguém teve mais posse de bola do que o Benfica no Estádio da Luz. Tivemos nós. Tivemos mais remates, uma atitude irrepreensível na segunda parte, com muita qualidade e vontade, mas fomos penalizados por uma entrada no jogo receosa. O nosso erro não foi tático, cumprimos na íntegra, em termos de posicionamento. Mas temos de defender a respirar, não nos podemos afogar. Num grupo de vinte, temos sete jogadores que ao ano passado jogavam na Liga Revelação. Falta experiencia. Temos ali dois ou três lances do Rafa em que não chegamos a acompanhar. Acompanhamos simpaticamente, permitimos a tomada de decisão, permitimos a desmarcação e isso paga-se caro. Fomos mais atrevidos e agressivos depois dos golos. A partir dos vinte minutos já tivemos bola, mas na primeira parte não agredimos a baliza do Benfica como deveríamos. Mas na segunda parte fizemo-lo. Temos ali mais uma situação ou outra e tivemos uma grande penalidade que ficou por marcar. Não há vitórias morais, fica aquilo que fizemos de bom e fica para a juventude recordar que estes erros pagam-se caro.

[Portimonense prejudicado pela arbitragem? Acha que há penálti sobre o Beto?]

- Não gosto da questão, nada me move contra a arbitragem. Há um erro que que quando não havia VAR eu aceitava, mas com a possibilidade de se recorrer às imagens, é mais difícil de aceitar. Vi o lance à minha frente. Depois de ver a repetição, não tenho dúvida nenhuma. Já foram marcados ene penalties como este. O Beto puxou a bola para o pé direito e o Valchodimos derrubou-o. Se há um erro, há, mas nada me move contra a arbitragem. Custa-me mais a aceitar que quem está de VAR não o tenha marcado. No lance do Weigl [no segundo golo do Benfica], penso que não há falta. A bola foi bem tirada ao Aylton.

[Acreditou no empate nos instantes finais?]

- Disse ao intercalo aos nossos jogadores que, com paciência, com cabeça fria, podíamos ir à procura do resultado. Podíamos chegar a um golo aos 50, 60 ou 70, mas quando chegasse iríamos ter condições para procurar outro resultado. Chegou tarde, mas acreditei sempre. O ano passado estávamos a perder 0-2 e empatamos 2-2 em Portimão.

[O Portimonense continua em último, o que falta à equipa para crescer?]

- É duro ao fim dez jornadas querermos resumir a nossa posição em trinta segundos. São um vastíssimo leque de situações que nos levaram a isto. Ninguém nos encostou às cordas, como hoje. Já fizemos jogos de mão cheia e não conseguimos o resultado. Temos feito jogos mais maduros, mas temos desperdiçados muitos golos. Também tivemos algumas decisões, como hoje, que nos prejudicaram bastante. Além disso perdemos o Lucas Fernandes, o Pedro Sá, o Vaz Tê teve um problema no joelho, mas já está melhor. Queremos tornar este grupo mais forte, queremos que estes jogadores se sintam mais confiantes.