Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, na conferência de imprensa após a derrota por 1-2 frente ao Casa Pia, no Estádio Municipal de Portimão, em jogo da 14.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

- Duas partes distintas – fizemos um jogo bastante razoável no primeiro tempo frente a uma equipa excelente, muito bem trabalhada, com uma linha de cinco a defender o que dificulta muito entrarmos. Mas fomos fazendo pela vida – naquele primeiro tempo, houve um Casa Pia muito feliz a chegar ao golo numa bola que bateu na barreira, mas nós tivemos alma e fomos à procura. Saímos empatados para o intervalo.

- No segundo tempo, a dada altura, quando introduzo o Ricardo no jogo, arriscando a pressionar três contra três a saída do Casa Pia, o jogo ficou partido, muito direto da nossa parte e na deles. Nós não os deixámos construir por trás, mas eles também nos impossibilitaram muitas das vezes.

- O que nos fez diferença foi o jogo das segundas bolas e aí não fomos competentes, inicialmente porque o Diaby e o Estrela estavam condicionados com amarelos desde muito cedo e aquela segunda bola é a bola que joga, que faz fluir o jogo e foi maioritariamente ganha pelo Casa Pia. Daí, terem mais ataques do que nós. Depois, o Casa Pia acaba por ser feliz em chegar ao golo já depois da hora e daí termos de lhes dar os parabéns e olhar para o próximo jogo.

[Falta de experiência da equipa levou à derrota?]

- Isso também contou. O Casa Pia foi mais forte nessa conquista da segunda bola, como disse, e pô-la a jogar mais vezes: é uma equipa que está muito confiante e nos dificultou bastante nesse período de jogos. Refrescamos a equipa, mas não surtiu efeito.