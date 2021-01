32 anos depois, Portimonense e Farense defrontam-se na primeira divisão portuguesa. O último jogo entre os grandes algarvios em Portimão, para a I Liga, realizou-se a 27 de agosto de 1988. Terminou empatado a zero. Um resultado que, a repetir-se, não agradará a Paulo Sérgio.



«Mais do que nunca desejamos e precisamos de conquistar estes três pontos. Por isso, é um jogo para ganhar e ganhar», afirmou o treinador do Portimonense, lembrando que a sua equipa tem oito pontos apenas, menos um do que os leões de Faro.



«O facto de ser um dérbi não muda nada, pois é um vizinho com o qual existe uma sã rivalidade, mas que é apenas um adversário e cada um vai procurar fazer pela sua vida. É uma boa equipa e estamos avisados para as qualidades do Farense, uma equipa que sabe o que faz no terreno. Espera-nos uma noite de trabalho árduo, mas nós estamos focados e preparados para isso.»



Paulo Sérgio gostou do que o Portimonense fez na segunda parte na Luz e exige que a equipa não ande «para trás». «Há que dar continuidade e se fomos capazes de fazer contra uma das melhores equipas em Portugal, temos de ser capazes de fazer contra as outras. Necessitamos de pontos, sim, mas não há que viver a parte emocional da classificação, mas, sim, viver aquilo que são as nossas tarefas.»



O Portimonense-Farense realiza-se às 21h15 de sgunda-feira, em Portimão.