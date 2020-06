Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações após o empate com o Santa Clara na Cidade do Futebol (1-1) para a Liga:

«Soube a pouco. Não pelo jogo em si, que acho que foi muito equilibrado, mas pela forma como aconteceu. É um penálti inexistente, que não se aceita. O Gonda defendeu a bola com os pés, a bola já está fora e há um contacto natural, até provocado pelo João e não aceito este penálti.

Pelo jogo em si, as equipas equivaleram-se num jogo melhor defendido do que atacado. Mas com a vantagem que tínhamos e um homem a mais, com a equipa bem estabilizada atrás perder estes dois pontos dói bastante.

Podíamos ter feito melhor e temos de fazer mais e melhor – não fiquei 100 por cento satisfeito com a minha equipa – mas perder dois pontos desta maneira dói muito.»

[Sobre o facto de Jackson Martínez, que saiu ao intervalo, jogar muito limitado fisicamente]

«O Jackson é um jogador diferenciado, com as limitações que tem. Em muitos jogos, vamos ver o registo dele e consegue trabalhar imenso para a equipa. Sabemos que comece o jogo ou entrando, ele vai sempre mancar um pouco, porque tem uma limitação naquele tornozelo. E em jogos anteriores ele já nos deu mais do que hoje. Há um salto num canto defensivo em que ele apoia mal o pé e fica limitado. Ele é diferenciado em determinados gestos técnicos e pensámos que seria bom ter o Jackson.»

[Sobre o sucesso do Portimonense nos cantos. Três últimos golos nasceram desta forma. O que tem feito para obter estes resultados?]

«Temos trabalhado sempre desde o início. Faz parte do trabalho diário da equipa. Mas estamos a ter resultados porque alteramos um pormenor que está a dar frutos e vou ficar por aqui [risos]. A ver se continua a dar alguma coisa.»

[Cinco pontos em três jogos. Que balanço faz?]

«Em situação normal não seria um mau pecúlio, mas na situação em que nos encontramos é curto.»