Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações à Sport TV, depois da derrota, em casa, diante do Santa Clara (1-2), em jogo da 6.ª jornada da Liga:

- Partida muito disputada, difícil para os dois lados, duas equipas muito competitivas que tentaram jogar. A nossa equipa trabalhou muito, tivemos uma ocasião para abrir o marcador antes do Santa Clara, mas não aconteceu. Depois há o lance do golo do Santa Clara que é precedido de uma grande penalidade na área contrária. Para nós não há VAR, uma semana após a outra, é revoltante. Cometemos um erro defensivo e o Santana aproveitou muito bem. Procurámos tudo, mas não conseguimos chegar ao segundo golo. Mas aquilo que meteu a equipa em stress é um lance que é muito grave. É um lance determinante para o resultado.

[A equipa pecou na finalização?]

- Sem dúvida, a sorte, a felicidade não nos tem acompanhado. Temos criado bastante, mas lembro-me que temos andado a correr atrás do marcador.

[Portimonense sem vencer em casa]

- Reconheço isso, mas há várias situações que nos têm penalizado, mas nós também temos de ser melhores do que temos vindo a ser até aqui.