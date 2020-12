Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, apelou à «competência» da sua equipa para ultrapassar o Famalicão, em casa, na sexta-feira, no jogo de abertura da 10.ª jornada da Liga.

«É um jogo igual a tantos outros, sabemos do grau de dificuldade que temos pela frente e teremos de ser competentes para somar os tão desejados pontos», disse o treinador dos algarvios em conferência de imprensa.

O treinador do Portimonense reconhece que o Famalicão «é uma equipa com muito valor, que não foge muito aquilo que é uma ideia e uma matriz de jogo que estão implementadas», e pese embora a sua qualidade «não tem encontrado os resultados que procura».

«Sabemos que temos um adversário valoroso pela frente que temos de saber respeitar e combater», sublinhou.

O técnico considerou ainda que os resultados obtidos pelos algarvios na presente temporada não têm sido os esperados, atribuindo a falta de êxito «a alguns pecados cometidos».

«Temos perdido imensos pontos com ações individuais que nos tem penalizado extremamente, a equipa trabalha muito, cria muito volume de jogo, é organizada, mas é um facto que temos cometido alguns pecados capitais que nos têm penalizado imenso e que não ilustra aquilo que o grupo tem feito», referiu.

Paulo Sérgio recordou que o caminho continua a ser «só um, o de consciencializar para esses momentos para ver se a equipa faz um jogo limpo, sem erros graves».

O treinador disse ainda que o médio Pedro Sá está fora do lote de convocados, uma vez que vai fazer uma cirurgia ao cotovelo, «o que o vai afastar alguns meses».

De fora do jogo com o Famalicão está também o médio Lucas Fernandes, jogador que continua em tratamento após intervenção cirúrgica para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito, conforme indica o boletim médico do clube de Portimão.

Nesse sentido, o treinador referiu ainda que a administração da SAD «está a trabalhar no sentido de encontrar mais um par de soluções para reforçar a equipa [no mercado de janeiro] para uma batalha que se adivinha muito difícil e para que a equipa se torne mais forte».