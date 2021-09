Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, considera que a saída do avançado Beto foi um «passo atrás» para, caso as alternativas vinguem, dar «dois à frente», na véspera do jogo com o Boavista, relativo à quinta jornada da Liga.

«Perdemos o ponta de lança que vínhamos trabalhando – e que boa conta vinha dando do recado – e temos agora esse trabalho para desenvolver novamente com dois jovens. Nesse capítulo, podemos ter dado um passo atrás, mas esperamos e temos a convicção de que, dentro de um curto espaço de tempo, poderemos estar a dar dois à frente», disse Paulo Sérgio, na antevisão à partida deste domingo.

O avançado Beto, que somava já dois golos na Liga esta época, depois de ter registado onze na temporada anterior, foi transferido para a Udinese (empréstimo com opção de compra obrigatória) no fecho do mercado.

O técnico manifestou total confiança nos jovens Renato Júnior e Aponza. «Temos de fazer novamente o processo com esses dois jovens, que acreditamos terem potencial e, se forem determinados, conseguiremos dali trazer algo de bom ao Portimonense».

Paulo Sérgio manifestou-se «satisfeito», depois de a administração da SAD ter conseguido também «mais soluções para os corredores em termos ofensivos» e outra opção para o setor defensivo no flanco esquerdo, com Lazaar.

«De forma geral, temos soluções para fazer um bom trabalho, assim a resposta e a capacidade de sofrimento de todos estejam nos níveis que são exigidos. Porque fácil não será, não será para nós, nem para ninguém», frisou o treinador dos algarvios.

Sobre a deslocação de domingo ao terreno do Boavista, Paulo Sérgio lembrou a derrota dos algarvios (0-2), para a Taça da Liga, no Estádio do Bessa, no início da temporada.

«Os treinadores são os mesmos, as ideias não devem ter mudado muito, mas houve grandes alterações no Boavista, como houve algumas adições no nosso grupo», comparou.

Elogiando uma equipa «muito compacta defensivamente e com jogadores de grande talento nas ações ofensivas», Paulo Sérgio notou ainda que o Bessa é «um estádio tradicionalmente difícil, com um público fantástico para a equipa da casa», mas o Portimonense está «preparado para ir lá competir pelos pontos em causa».