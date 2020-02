Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, depois do empate, em casa, diante do V. Setúbal (0-0), no jogo que abriu a 23.ª jornada da Liga:

- As nossas oportunidades mais claras aconteceram na primeira parte. A equipa fez um bom jogo, o Vitória é uma equipa difícil que trabalha muito a bola dentro do seu meio-campo e que faz o adversário correr muito. Quisemos pressionar para não deixar o Vitória de Setúbal ter bola durante muito tempo conseguimos contrariar o seu jogo correndo riscos contra um adversário que nos atrai e depois coloca a bola nas nossas costas ou entra em transição por dentro. Conseguimos impedir isso, fruto do trabalho dos jogadores, essa atitude e crença está lá e faltou-nos definir melhor: na primeira parte tivemos três ou quatro bolas de golo e não conseguimos. Mas temos a crença que vamos num caminho onde há tempo para conquistar os pontos que necessitamos até porque vi a equipa entregar-se até ao último minuto. Na segunda parte corremos mais riscos e há uma transição do Vitória muito perigosa com uma grande defesa do Gonda e faltou-nos mais discernimento para colocar a bola melhor dirigida na área. O Makaridze também fez excelentes intervenções, mérito dele. Mesmo não tendo conquistado os três pontos, o caminho é este e tento passar essa mensagem aos jogadores que com esta atitude e crença iremos conquistar os pontos que necessitamos.

[A ansiedade é um adversário?]

- É, mas o meu trabalho é que essa ansiedade não entre nos atletas. Eles têm estado a gerir isso nos noventa minutos, mas há momentos em que uma cabeça mais tranquila trouxesse melhores decisões. Vamos trabalhar em cima desse aspeto e temos que decidir melhor no ultimo terço e fazer golos. Os nossos adeptos ajudaram muito, sempre apoiando, e todos juntos vamos lutar muito para manter o Portimonense na Liga.

[Ainda é possível?]

- Estão 33 pontos em disputa ainda há muita água para correr debaixo da ponte e queremos os jogadores focados em jogar futebol e em não olhar para a classificação, porque isso não ajuda nada.