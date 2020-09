Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em conferência de imprensa, depois do empate, em casa, diante do Paços de Ferreira, em jogo da primeira jornada da Liga:

- A primeira parte foi muito equilibrada, com bolas paradas perigosas nas duas balizas. O Paços foi mais sereno quando tinha a bola, menos precipitado, e nós tivemos muita ânsia de ganhar o jogo, com muita precipitação.



- Fomos uma equipa desequilibrada, em função da opção por Lucas Possignolo, adaptado à posição de lateral direito face a uma lesão do Koki Anzai no treino de ontem. Tiro-lhe o chapéu, mas não é um lateral que nos dá profundidade e fomos sempre uma equipa coxa, manca, nesse aspeto, o que dificultou as nossas dinâmicas pelo corredor direito.



- Arriscámos logo ao intervalo, mas antes de sofrermos o golo já tinha mandado o Aylton Boa Morte e o Beto para aquecimento. Já era uma decisão tomada, não aconteceu após o golo. Com essas mexidas, criámos uma ilusão de nos pormos por cima no jogo, mas não foi uma coisa muito bem conseguida no plano estético.



- Nunca vou desculpar-me e já fiz a crítica que tinha de fazer à minha equipa, mas há decisões que tenho de contestar. Um antebraço ao longo do corpo com uma mão que toca a bola aumenta a volumetria. Não posso concordar com a decisão da arbitragem. É um jovem árbitro com grande potencial, a quem desejo um futuro brilhante, mas discordo da decisão.