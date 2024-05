O Portimonense vai abrir as portas do seu estádio para a receção ao AVS SAD, jogo da primeira mão do play-off de manutenção que está marcado para as 19h45 do próximo sábado.

No jogo mais importante da temporada da equipa comandada por Paulo Sérgio, o clube algarvio pede apoio aos adeptos e, para isso, oferece entradas gratuitas no Portimão Estádio.

Neste sentido, o clube informa que os ingressos estarão disponíveis nas bilheteiras do estádio a partir deste terça-feira.