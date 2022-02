O treinador do portimonense, Paulo Sérgio, na sala de imprensa do Estádio da Capital do Móvel, após o empate (1-1), diante do Paços de Ferreira:

«[Golo nos últimos minutos trouxe justiça ao marcador?] De alguma forma, sim. Depois do que foram as incidências [do jogo], seria uma frustração fazer esta viagem sem nenhum ponto na bagagem. Jogo muito equilibrado, facilitámos na bola parada e o Paços ficou confortável. A partir daí, fomos à procura de dar a volta ao prejuízo, com o Paços com qualidade a trocar bem a bola e a colocar algumas apreensões em transição. Criámos boas oportunidades, com o guarda-redes do Paços a elevado nível. Fomos tentando não nos desequilibrarmos, arriscando, refrescando com peças diferentes e gente a estrear-se, muita juventude, muitos sub-21. É um trabalho difícil, com tantos miúdos conseguir resultados não é fácil. Fomos paulatinamente criando situações e concretizámos uma delas. É um ponto para a caminhada que se avizinha dura e difícil.

[O que pretendeu com alterações e a mexida ao intervalo?] Na primeira alteração já tinha uma possível segunda mexida, mais tática, nos minutos seguintes. Queríamos uma construção a três para estarmos protegidos das transições do Paços, mas defender em 4-4-2, com a entrada do Sana, a funcionar mais como extremo mas com pé esquerdo a dar amplitude ao jogo. Não senti que tivesse entrado confortável e meti um extremo e recuei-o para lateral. É um miúdo com um futuro interessante, humilde e com qualidade. Abdiquei da construção a três com o Willyan a seis. Daí para a frente, foi posição por posição. Quem entrou, ajudou. Podíamos ter chegado ao golo mais cedo, tivemos boas combinações na esquerda com o Sapara muito bem, embora a falhar no último terço. O Julien [Dacosta] também se estreou como lateral, na sequência dos impedimentos do Fabrício e do Imbula [por covid-19], temos de estar satisfeitos. Lutámos pelos três pontos.

[Empate moraliza?] O guarda-redes do Paços foi eleito homem do jogo, criámos o suficiente para, no mínimo, levar este ponto. A alavanca moral era o mercado já estar fechado e terminarmos os jogos com 11. O amarelo está a sair muito fácil do bolso, não só para a minha equipa. Até o Paços teve um ou outro amarelo excessivo. Em alguns jogos, acabar com 10 penalizou-nos bastante. Todas as derrotas têm uma história. Não é fácil lançar tanta juventude e conseguir resultados. Temos de assumir os erros deles e não os matar. É um trabalho difícil mas que me dá motivação fazer.»