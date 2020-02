Declarações do treinador do Portimonense, Bruno Lopes, na conferência de imprensa após a derrota frente ao Sporting, por 2-1, em jogo da 20.ª jornada da Liga:

[Se está preocupado com os maus resultados e se achou que podia levar pontos de Alvalade depois do primeiro golo] «Já achava que podia levar daqui pontos antes do jogo começar, estando a ganhar mais ainda. Não estou preocupado, sinto a equipa a crescer, isso ficou demonstrado. Viemos aqui jogar para ganhar, não estou preocupado.»

[O que espera do resto da temporada?] «Acho que este jogo é um bom presságio, nem todos conseguem vir aqui e impor o jogo como fizemos. Quando tivemos bola soubemos ter bola e causámos dificuldades ao Sporting.»

[Foi mais fácil dominar o Sporting na primeira parte do que na segunda, devido à mudança no sistema ao intervalo?] A primeira parte foi muito bem conseguida da nossa parte, sabíamos perfeitamente aquilo que queríamos fazer. Os jogadores estão de parabéns pelo que fizeram, não me lembro de nenhum remate na primeira parte do Sporting para além do golo. Na segunda parte entrámos bem, mas a partir do momento em que deixámos de ter bola o Sporting cresceu e tornou-se mais difícil de anular. Mas a primeira parte foi muito bem conseguida.