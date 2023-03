Maurício, médio do Portimonense, em declarações à Sport TV, após a derrota diante do Sporting, em jogo da 23.ª jornada da Liga:

«Tentámos, trabalhámos, principalmente no final do jogo tivemos oportunidades. Faltou agressividade na primeira parte, mas em momento algum faltou vontade da equipa. Há que esquecer o que se passou hoje e tentar pensar no próximo jogo. Ninguém gosta de perder. Estamos a trabalhar todos os dias para conseguir um bom resultado. Jogámos contra uma grande equipa, infelizmente não conseguimos pontos.»

[Chegou há pouco tempo. O que pode prometer aos adeptos?] «Prometo empenho, trabalho, dedicação. É difícil prometer resultados porque o futebol é imprevisível.»