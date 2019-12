Renan sentiu dores musculares durante o treino que o Sporting realizou esta sexta-feira e está em dúvida para o embate com o Portimonense, este sábado, no Algarve, para a Taça da Liga.

O guarda-redes apresentou queixas no adutor esquerdo e, assim, pode deixar caminho aberto para o jovem Maximiano que tem vindo a ganhar espaço no onze do Sporting.

De resto, Jorge Silas conta com praticamente todo o grupo à disposição, com exceção de Neto, que fez apenas tratamento e fisioterapia, e Jovane Cabral que voltou a subir ao relvado depois de trabalhar no ginásio.

O plantel principal foi ainda reforçado com cinco jovens da formação: Bruno Tavares, Rodrigo Oli­veira, João Ricciulli, Hugo Cunha e Vasco Gaspar (guarda-redes da equipa de juniores).

Os leões vão viajar ainda esta tarde para o Algarve para o jogo que está marcado para as 17h00 de sábado. Recordamos que o Sporting, com 4 pontos, está obrigado a vencer o Portimonense e, ao mesmo tempo, esperar que o Rio Ave não consiga vencer o Giol Vicente.