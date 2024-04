Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, na conferência de imprensa, após a derrota frente ao Moreirense por 0-2, este domingo, em Portimão.

[O primeiro golo do Moreirense foi um grande balde de água fria?]

Sim, foi. Facilitámos na marcação, facilitámos na cobertura do espaço numa bola parada. Foi um jogo difícil, contra uma belíssima equipa, que está soltinha, que é muito boa tecnicamente e está muito bem trabalhada.

Tem de se fazer justiça ao que foi a verdade do jogo: só não fomos melhores no capítulo da finalização porque não fizemos golo.

Aliás: fizemos dois (um anulado por dois centímetros, o outro ainda não se sabe a medida). Um penálti em que o VAR chama, o árbitro confirma que há toque, mas não é toque para penálti… Uma trombada do guarda-redes no Tamble fora da área de proteção que não mereceu melhor juízo, duas vezes isolados, dois remates perigosos do Carlinhos, com intervenções do guarda-redes…

Do Moreirense temos uma bola na barra, no início do jogo, e ocasiões teve zero. No entanto, sai daqui com os três pontos e dois golos marcados.

A eficácia e a dureza que levamos daqui hoje é essa.

[De qualquer forma, o Portimonense pareceu estar melhor na segunda parte do que na primeira…]

Eu acho que o adversário tem muito valor. Para mim, é a equipa sensação da época. O nosso mérito começa por não os deixarmos fazer o que estão habituados. A equipa trabalhou muito e criou mais ocasiões, mas não conseguiu o resultado que era o que mais nos interessava.