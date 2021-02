«Atitude e concentração máxima.» Esta é parte da receita para o Portimonense vencer o Paços de Ferreira, de acordo com o técnico dos algarvios.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 18.ª jornada, Paulo Sérgio admitiu que os pacenses são um adversário «muito forte».

«Esperamos estar com os nossos níveis de concentração e de atitude no máximo, para discutir todos os pontos de um jogo difícil, diante de um adversário muito forte», afirmou, citado pela Lusa.

«A grande característica do Paços de Ferreira é que é uma equipa que joga há muitos anos com grande sentido de entreajuda, com jogadores de grande valor, que conseguem variar o jogo e que jogam muito bem em transição», prosseguiu.

O técnico lembrou a derrota «injusta em Braga», e defendeu que o Portimonense merecia mais do que os 15 pontos que tem nesta altura.

«Estamos aquém do que poderíamos ter conquistado, mas senti uma equipa sempre em crescendo», atirou.

O Portimonense joga na terça-feira frente ao Paços de Ferreira, a partir das 15h00.