Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, após a derrota com o Benfica, que representou o quarto desaire consecutivo dos algarvios na Liga.

«O Benfica é um grande equipa que joga com muita qualidade e dificulta a vida aos adversários. Tenho de elogiar os jogadores pelo empenho e por deixarem o resultado incerto, apesar de termos estado muito longe da baliza do Benfica. Segurámos bem o jogo pelo Yago, mas não tivemos chegada depois. Estávamos à procura de um lance desses para fazer dano, porque é muito difícil parar este Benfica. Ficámos curtos na tentativa de ser mais proativos no jogo.»

[porque não arriscou mais cedo]

«Joga quem tem a bola. Se o Benfica tem, obriga-nos a ficar baixos. E isso aconteceu pela qualidade dos jogadores do Benfica.»

[sobre o ciclo de quatro derrotas consecutivas na Liga]

«Estamos com bastantes dificuldades, espero que a administração esteja bem ativa no mercado porque estamos carenciados em mutais posições. Andamos aqui à procura de uma equipa competitiva, com vários jogadores fora de posição. Temos dois defesas centrais desde o início. Quando queremos fazer alguma coisa, não conseguimos. Espero que nas próximas semanas, este quadro se altere. Não digo isto de agora, digo desde a sétima jornada, quando tínhamos 15 pontos. Estou preocupado desde que o mercado fechou. Precisamos de soluções que não temos. Hoje também não contámos com o Luquinhas porque o pai dele faleceu e eu libertei-o para ir ao Brasil despedir-se do pai. Precisamos de uma ajudazinha da administração para sair desta situação.»