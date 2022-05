Declarações de Paulo Sérgio, técnico do Portimonense, na sala de imprensa, no rescaldo da derrota com o Sporting (3-2):

«[O que correu bem e o que correu mal ao Portimonense] O que correu mal foi a qualidade que o Sporting tem que é sobejamente conhecida. Acho que os contrariámos bem - entrámos com uma ideia e preparados com um plano B que mudámos aos 10, 12 minutos, subindo o Nakajima com o Welinton. Tornámo-nos mais audazes e isso deu frutos. Virámos para 2-1. O primeiro golo do Sporting foi feliz, com os ressaltos, e o segundo também, em que o Edwards falha o remate e isola o homem que marca.

Os jogadores do Sporting foram felizes. De qualquer forma, tiveram várias ocasiões, mas acho que fizemos um jogo bom, competitivo, complicámos muito a vida a uma equipa com a qualidade do Sporting e as minhas palavras para o grupo não podem ser negativas. Cometemos um erro aqui, outro ali que se pagam caro com equipas desta qualidade.

[Qual o balanço desta época] Nós, como acho que é sabido, precisámos de reformular o grupo: sem contar com quem saiu no período de defeso – como o Gonda, o Dener, o Maurício ou o Koke Anzai – durante a época saíram mais seis.

Em termos de realizar o nosso trabalho, é muito bom, para o jogador, estar num clube vendedor e nós procuramos melhorar os atletas, mas, para o treinador, é uma tarefa muito difícil. A cabeça, muitas vezes, está cá e está lá. Acho que a segunda volta é muito marcada por isso – mesmo jogadores que cá ficaram tiveram essa chance de sair.

Quer se queira quer não, fomos perdendo alguma qualidade nesta segunda parte do campeonato. Em termos de balanço, acho que isto resume muito bem o que foi a nossa prestação. Nomes como Beto, Fali, Possignolo, Ricardo, Lucas Fernandes são jogadores que nos acrescentavam qualidade.

Isso vai abrindo espaços para outros também – temos hoje um Bruninho a fazer uma boa parte do jogo e a dar bem conta de si; o Relvas fez um jogo muito bom também e é um rapaz cheio de qualidade. A dupla Henrique Jocú, Bruninho, por exemplo, começou a época nos sub-23. Há que reformular o grupo que temos, ver quais são as necessidades e é um trabalho que nunca para. Não é fácil, mas é motivador.

[FC Porto é um campeão justo?] É justo, óbvio que sim. O Sporting também fez um excelente campeonato, numa luta titânica entre duas equipas que jogaram um excelente futebol, cá dentro e lá fora. Parabéns ao FC Porto, mas o Sporting também fez uma grande temporada.

[Lesão de Carlinhos] O Carlinhos torceu o joelho e vai ser reavaliado amanhã.

[É Samuel Portugal o melhor guarda-redes em Portugal? Tem qualidade para outros voos?] Não vou dizer que é o melhor para não ferir suscetibilidades e respeitando todos. Já tenho dito que tínhamos quatro excelentes guarda-redes: o Ricardo Ferreira, que toda a gente conhece e saiu para a Eslováquia, o Nakamura, um jovem que tem participações na seleção do Japão, e eu, que o vejo treinar, é um gato, é muito tranquilo com os pés e vai jogar na próxima jornada, o Payam, internacional iraniano que conheço bem de quando lá trabalhei.

Para um guarda-redes, não ter sequência de jogos é terrível: às vezes quando aparecem a jogar e a coisa não corre bem, quer-se pôr logo em causa. O Portimonense está excelentemente servido de guarda-redes.

Quanto ao Samuel, tem capacidade para outros voos: lembra-me muito o Ederson, ambos canhotos, acho que é um guarda-redes que pode ter um futuro brilhante assim tenha oportunidade.»