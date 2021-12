O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Sporting (3-2), em jogo da 16.ª jornada da Liga:

[Sem a expulsão o Portimonense podia ter vencido?] Sim, até então o Sporting não tinha tido uma clara ocasião de golo, o trabalho estava a ser bem feito. O Sporting criou algumas dificuldades no corredor esquerdo principalmente, conseguimos corrigir isso na segunda parte, estava a funcionar, mas a partir da expulsão é outro jogo. Com 11 já é difícil, com dez ainda mais. Mesmo assim ainda ameaçámos o 3-2 algumas vezes. Conseguimos ser muito competentes com 11, com dez ficou tudo mais complicado. Também nos começou a faltar oxigénio, e as decisões começaram a não ser as melhores. Em relação à expulsão, o Pedro Sá apenas falou com o árbitro, não pode receber amarelo, dado que é o capitão da equipa. Foi um pouco ingrato pelo trabalho que estávamos a fazer. Ele é capitão de equipa, tem o direito de falar com o árbitro.

Com bola tínhamos um 3x4x3 bem definido, sem bola tínhamos de acompanhar os homens do ataque do Sporting, por isso às vezes fazíamos uma linha de seis. Estava a funcionar, o Sporting não estava a criar muitas oportunidades de golo, mas depois tudo se desmoronou.»