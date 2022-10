O Portimonense soma quatro derrotas consecutivas em jogos oficiais, e o treinador Paulo Sérgio disse este sábado esperar uma «resposta afirmativa» da equipa diante do Estoril, na 11.ª jornada da Liga.

«Não estamos satisfeitos com isso e espero uma resposta afirmativa do grupo na busca do resultado que nos interessa. (...) É mais um dia de trabalho e mais um dia em que nós, obviamente, tudo faremos em busca do nosso objetivo, que é somar os três pontos», declarou o técnico de 54 anos, na antevisão da partida.

O treinador do emblema algarvio mostrou-se preocupado com o ciclo negativo de quatro desaires, com um deles a culminar com a eliminação na Taça de Portugal.

«Tudo me preocupa, como responsável que sou. Queremos somar pontos a cada partida e já me preocupava quando estávamos a somar pontos. Agora também me preocupa, obviamente. Não vou ser hipócrita e dizer que não me preocupa. Nós queremos que as coisas corram bem a cada jornada», garantiu.

Apesar do ciclo negativo, Paulo Sérgio salientou a qualidade da equipa nos últimos encontros, dizendo que as oportunidades tem surgido e que falta apenas «colocar a bola lá dentro».

«Acho que vocês viram a última jornada. Foi mais uma onde tivemos prestação e não tivemos pontos. As ocasiões estão lá, não temos posto a bola dentro, mas temos criado as situações para marcar e, portanto, vamos todos ter fé de que amanhã [domingo] o vamos fazer», apelou.

O técnico alvinegro analisou ainda o adversário, sublinhando que se trata de «uma equipa boa, bem trabalhada, recheada de ótimos valores individuais e muito bem organizada», em contraste com a formação canarinha da temporada anterior.

O Portimonense recebe o Estoril este domingo, pelas 15h30, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem a ficar a cargo de Gustavo Correia.