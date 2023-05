O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, em declarações na sala de imprensa do Estádio São Miguel após a derrota com o Santa Clara por 1-0, na 33.ª jornada da Liga 2022/23:

«Dar um abraço forte e de conforto ao Santa Clara e ao Paços de Ferreira, dois clubes que tenho muita honra em ter representado. Que regressem o mais breve possível ao seu lugar que é a I liga. Um abraço solidário nesta hora triste.

Quanto ao jogo, foi talvez o pior jogo que fizemos esta temporada. Não temos um remate. Temos 60% de posse bola, mas uma posse de bola que não vale nada. Muito passe para trás e muito passe para o lado. Em várias situações, estava fácil de jogar porque havia muito espaço. Em muitas situações tínhamos espaço para poder penetrar, mas nós não agredimos. Expusemo-nos em contra-ataques infantis por perdas de bola.

Levamos um resultado negativo de 1-0, mas podia ser mais negativo ainda. O Santa Clara teve ocasiões para isso. Nós tivemos pouca atitude e pouca chama, pouca qualidade. Um défice de qualidade tremendo. Alguma soberba que me desagradou profundamente. Deixámos de correr e não fizemos nada daquilo que estava previsto para tentar vencer a partida.

É difícil dar uma explicação honesta e sincera. É muito difícil. Porque não é dessa forma que eu trabalho todos os dias. Fui muito claro na mensagem pré-jogo. Todos os jogos são importantes e não há jogos que não valham nada. Isso não existe. Temos a nossa imagem, hombridade e dignidade, que está presente todos os dias. Estamos em trabalho. As férias ainda faltam uma semana ou quinze dias.»