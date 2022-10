Paulo Sérgio quer inverter o ciclo negativo do Portimonense já esta segunda-feira, em Vila do Conde, frente ao Rio Ave.

«Independentemente de ser um ciclo vitorioso ou negativo, nada muda. O objetivo, obviamente, é procurar ir a Vila do Conde lutar pelos pontos», disse o técnico dos algarvios na antevisão do jogo da 10.ª jornada da Liga de futebol, após três derrotas consecutivas da sua equipa.

Paulo Sérgio deixou elogios para o adversário , salientando que «é uma equipa com muita capacidade»: «Sabemos da dificuldade da tarefa. Preparámo-nos para um jogo difícil, porque sabemos da valia da equipa do Rio Ave.»

Face à ausência do habitual titular Pedrão, devido a castigo, o eixo da defesa terá de sofrer modificações, mas Paulo Sérgio não deixou indicações sobre o eventual substituto, sabendo-se que o ‘terceiro’ central do plantel, o brasileiro Vinicius, ainda não somou minutos esta temporada e, com o FC Porto (0-2), há duas semanas, o treinador adaptou o lateral Moufi à posição, num esquema de três centrais.

«Vamos ter de utilizar outros atletas. Tivemos uma semana inteira para trabalhar sobre isso. O que espero é que aqueles que vão ter a oportunidade de representar a equipa deem uma boa resposta. É assim que trabalhamos e confiamos que a resposta vai ser positiva», concluiu.

O Rio Ave, 14.º classificado, com nove pontos, recebe na segunda-feira o Portimonense, sétimo com 15, no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde, às 20.15, com arbitragem de Bruno José Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.