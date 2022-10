Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em conferência de imprensa, após a derrota da sua equipa por 2-0 frente ao FC Porto:

«O que me deixa mais desagradado é que, perante uma prestação boa ou muito boa, contra uma equipa desta valia, com coragem, determinação, chegada à área contrária, momentos bem trabalhados, perdemos o jogo.

Temos muita responsabilidade nos golos. O primeiro foi uma anedota: eu estava desesperado com o Relvas fora de campo. Não fomos matreiros; há muita coisa que podemos fazer para atenuar aquela pressão que o Porto estava a fazer quando estávamos com menos um jogador.

O FC Porto aproveitou para carregar com todas as unidades. Poderíamos ter tirado a bola por duas vezes e resolvido o problema e não o fizemos. No segundo golo, a mesma coisa: muito consentido da nossa parte, podíamos ter posto a bola fora. O amargo de boca é esse e porque acho que merecíamos ter chegado ao golo para animar esta parte final. Mas tiro o chapéu e elogio a prestação e a coragem de muitos destes jogadores que não têm, no seu currículo de I Liga, mais do que as 8 jornadas contabilizadas até agora. Não fomos felizes e eficazes e fico de certa forma desiludido pela forma como sofremos os golos. Agora, é olhar para a frente: o adversário hoje era de uma enorme valia e a equipa deu uma boa resposta. É isso que devemos tirar daqui.

[Peso de duas jornadas seguidas a perder] «Estamos há duas jornadas sem ganhar pontos e nós não gostamos disso: esse é o peso. De resto, temos de falar do excelente início de temporada que estamos a fazer. À oitava jornada, ter 15 pontos é bastante bom e, portanto, é olhar para o próximo para procurar somar pontos.»

[Ausências de Wellinton e Róchez] «O Wellinton não recuperou da lesão que já o tinha afastado do último jogo e o Róchez treinou até anteontem e está com um quadro viral.»