No Portimonense desde fevereiro de 2020, Paulo Sérgio vai tornar-se esta segunda-feira, no encontro diante do Paços de Ferreira, no treinador com mais jogos pelo clube algarvio.

No entanto, garante o técnico de 54 anos, o foco está apenas no jogo e no adversário.

«Nem estou tampouco a pensar nisso. A única coisa em que tenho de estar focado é em liderar os nossos homens a conseguir um bom resultado em Paços. É o único sentimento e o único foco que tenho na minha cabeça diariamente. É para isso que trabalhámos durante a semana e nos preparámos para ir a Paços competir pelos pontos. O resto é história, que se encarrega desses registos», começou por dizer, citado pela Lusa, em conferência de imprensa.

Até agora, o recorde do emblema de Portimão pertence a Vítor Oliveira, com 83 jogos, mas Paulo Sérgio chegará ao duelo número 84 sentado no banco da equipa do Algarve.

A primeira jornada não correu bem ao Portimonense, com a derrota ante o Boavista, mas nem tudo foi mau: «Não tivemos eficácia. E com um erro aqui e outro acolá, que o Boavista aproveitou bem. Fizemos muitas coisas bem-feitas, trabalhámos em cima do que não foi tão bom e é esse o processo: acreditar que vamos conseguir repetir as coisas boas e melhorar aquelas que não fizemos tão bem para conseguir competir em todos os jogos.»

O Paços de Ferreira e o Portimonense defrontam-se esta segunda-feira, a partir das 20h30, no Estádio Capital do Móvel.