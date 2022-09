Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações à Sport TV após o triunfo dos algarvios sobre o Famalicão, em jogo da 5.ª jornada da Liga:

«Foi um jogo muito equilibrado, com as duas equipas a tentar ganhar, só com uma grande coragem e atitude se consegue equilibrar o jogo. O nosso recrutamento é em áreas diferentes em que o Famalicão faz. Temos muitos miúdos, muita gente à procura de afirmação. Conseguimos dividir o jogo e desequilibrámos com um lance de bola parada. O trabalho assenta bem a estes jovens. As equipas trabalharam muito. Estamos a refazer a nossa equipa. Foi um jogo difícil, como vão ser todos. Há que ter humildade, pés no chão e podemos competir com toda a gente. Quando começarmos a pensar que já somos alguém, as coisas complicam-se.»