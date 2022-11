Declarações do treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos, após o triunfo por 2-1, sobre o Gil Vicente:

[Vitória foi importante depois de uma fase negativa?] Neste período, pecámos na eficácia, tivemos situações para ter tido outros resultados. Não houve uma quebra de confiança, hoje também tivemos ocasiões de golo 'cantado' e não conseguimos meter a bola na baliza. Jogámos perante uma equipa boa, o Gil não está num momento bom mas está recheado de bons elementos, tem personalidade a jogar e dificulta muito o nosso jogo, já que queremos impedir que o adversário jogue. Mas mérito do Gil que arranjava sempre um homem solto no meio para ter bola e fizeram-nos trabalhar muito. Mas esta equipa foi feliz, já o merecia há muito tempo e estamos satisfeitos. É um jogo de respeito, respeitámos muito o Gil, porque sabíamos que tinham o potencial para nos ferir. Mas não viemos à procura de um ponto, viemos para jogar no campo todo.

[Substituições foram para chamar a equipa para o ataque?] Quis mostrar à equipa que queria ganhar o jogo. Trabalhamos com eles todos os dias, sabemos do momento que cada um atravessa na semana de trabalho, sabemos que alguns elementos até demonstram que deveriam estar de início e temos de sentir isso em certos momentos. O Ricardo [Matos] tem trabalhado bem, o Róchez tem estado à frente dele. Hoje, disse-lhe, no final do jogo, que quem trabalha é recompensado. Voltou a marcar na Liga, é um miúdo com potencial e nós contamos com todos. Foi um sinal para a equipa, sabendo que o Gil nos ia conceder espaços.

[Projeto do clube com várias alterações constantes de jogadores] É um clube com um projeto vendedor. Não é fácil para o treinador. A nossa área de recrutamento é muito a equipa de sub-23 e as divisões secundarias. É um risco grande tanta alteração de uma época para a outra.

[Portimonense tem os mesmos pontos do Sporting. O que quer isto dizer?] Não quer dizer nada. Temos 19 pontos em 12 jogos, é um pecúlio interessante, mas temos de ser humildes e com os pés no chão, porque nada está feito. O campeonato é uma prova de regularidade e duríssima. Muito foco no trabalho, porque no dia em que trabalharmos igual aos outros, não conseguimos vencer. Temos de trabalhar mais do que os outros, esta é a mensagem. Temos de ser atrevidos e disputar com peito e alma os pontos e só com muito trabalho isso se consegue. Quem andar a festejar vitórias a cada semana não está no caminho certo. Agora, é desfrutar da vitória com duas folgas, e segunda-feira começamos a encher o balão para a receção ao Sp. Braga.»