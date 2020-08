O Portimonense iniciou esta segunda-feira a preparação da temporada 2020/2021, confiante de que vai disputar a I Liga, apesar do recurso interposto pelo Vitória de Setúbal para o Tribunal Arbitral do Desporto, disse o treinador Paulo Sérgio.

«Tenho muito respeito pelo Vitória de Setúbal, porque joguei lá dois anos e tenho por lá muitos amigos, mas tenho de ser claro e dizer que nos estamos a preparar para jogar na I Liga, porque é isso que a minha administração me diz», referiu o treinador dos algarvios.

Paulo Sérgio falava aos jornalistas no final do primeiro treino que marcou o regresso ao trabalho da equipa de Portimão, 17.ª e penúltima classificada na temporada passada, o que ditou a descida à II Liga de futebol, a um ponto do Vitória de Setúbal, a primeira equipa acima dos lugares de despromoção.

No entanto, um alegado incumprimento dos regulamentos pela equipa sadina – que recorreu da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto - levou a Liga de clubes a convidar o Portimonense a disputar a I Liga na época 2020/2021.

Os algarvios iniciaram os trabalhos de preparação com 20 jogadores, a maioria transitou da época passada, incluindo os dois reforços Aflalo, guarda-redes, e Welinton, avançado, que representaram o Desportivo das Aves na temporada anterior.

Ausentes do primeiro treino estiveram Hackman, a recuperar de uma lesão, Gonda, Lucas e Tabata, jogadores que foram autorizados a apresentarem-se mais tarde.

Paulo Sérgio disse ainda que não conta com o avançado colombiano Jackson Martinez para integrar o plantel para a nova época, apesar de «ser um jogador ímpar e com o qual foi um prazer trabalhar».

De saída estão também os jogadores que se encontravam emprestados, casos de Rodrigo, Júnior Tavares, Mohanad Ali e Marlos.

O treinador assegurou que o trabalho visa preparar a equipa para disputar a I Liga, «e evitar o tipo de sofrimento e de stresses», como aconteceu na temporada passada.

«Deixo um alerta ao grupo, porque temos de ter a humildade de reconhecer que ficámos a um ponto de atingirmos no campo esse desiderato, o da manutenção«, alertou.

O treinador pretende que a equipa dispute a próxima temporada «com a ambição que demonstrou na parte final do campeonato anterior, reforçada com alguns elementos para pontos considerados essenciais».

«Não prevemos fazer nenhuma revolução, mantendo atletas que não tiveram muitas oportunidades para jogar, mas nos quais acredito, e vamos procurar reforçarmo-nos cirurgicamente em pontos-chave em que nos temos de nos tornar mais fortes, para enfrentar um campeonato que vai ser muito competitivo», destacou.

O treinador adiantou que procura «mais uma solução para a zona central da defesa, um jogador polivalente que possa fazer a lateral e quiçá um central pela esquerda, um canhoto que possa dar essas duas posições, um ou dois pontas de lança, um médio e mais um ou dois extremos».

«Estamos dentro deste prisma à procura deste tipo de soluções», sublinhou.

Os algarvios vão realizar a preparação no centro de estágios em Portimão, com treinos bidiários, tendo em vista o arranque da I Liga, marcado para 20 de setembro.

Plantel provisório do Portimonense para 2020/21:

- Guarda-redes: Gonda, Aflalo (ex-Desportivo das Aves), Ricardo e Samuel.

- Defesas: Anzai, Jadson, Lucas, William, Fali e Henrique.

- Médios: Luquinha, Fernando, Pedro Sá, Dener, Tabata, Lucas Fernandes e Rómulo.

- Avançados: Beto, Vaz Tê, Aylton Boa Morte, Gleison e Anderson.

Treinador: Paulo Sérgio.

Saíram: Rodrigo, Júnior Tavares, Mohanad Ali, Marlos e Jackson Martinez.