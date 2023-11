[A entrada na segunda parte aniquilou as esperanças do Portimonense?]

Sim… mas já no primeiro tempo permitimos demasiado ao Braga. A entrada em jogo foi muito frouxa, naquilo que falei toda a semana: fomos muitos permissivos. O Braga é muito feliz porque faz um golo de bandeira a abrir o marcador (podíamos ter feito melhor na redução do espaço).

Fomos reagindo e acabámos o primeiro tempo muito bem: tivemos quatro, cinco oportunidades boas para reanimar o jogo e a equipa. Falámos de tudo isso ao intervalo, mas o Braga voltou a ser feliz porque, no segundo golo, o remate sofre um ressalto e trai o guarda-redes. Depois, é uma montanha muito grande.

Assumo totalmente a responsabilidade porque provavelmente usei uma estratégia errada para tentar ser mais competitivo contra este Braga que é muito forte. Quiçá, fui demasiado audaz e tenho eu de aprender com estes erros também.

Os golos, a abrir a segunda parte, foram uma pancada demasiado forte para nós. No segundo tempo, fizemos coisas interessantes com bola, mas tivemos muita dificuldade sempre no momento da perda, algo que me está a desagradar.

[Fazendo um paralelismo com o jogo da Liga, em Braga, em que o Portimonense fez uma grande primeira parte: hoje nem isso vimos…]

Sim. Não entrámos bem no jogo, não encontrámos o espaço de saída. Acho que o Estrela espevitou um pouco o meio campo, o que nos permitiu subir mais as linhas e ter os lances nos últimos 15 minutos no primeiro tempo.

Mas, a entrada na segunda parte… a equipa partiu-se, desligou, o que fez com que alguns jogadores tenham feito um grande jogo e outros um jogo muito mau.

[Com que impressão ficou do Midana que foi hoje lançado?]

Deu boa conta do recado. É isto que é preciso que eles façam: quando têm oportunidade, que correspondam. Fiquei agradado.

[Apesar da derrota, a equipa foi aplaudida no final do jogo]

Só temos de agradecer: baixar a cabeça para concentrar no trabalho porque temos já aí outro jogo, outra história para escrever no fim de semana.