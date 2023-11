[Primeira metade de excelência e uma segunda de maior sofrimento…]

Sim. Na primeira parte tivemos a bola, dominámos o jogo, fizemos dois golos e tivemos mais duas oportunidades. No segundo tempo – e falámos disso ao intervalo – havia um detalhe que era o Chaves acercar-se da nossa baliza nos momentos em que a nossa pressão no médio que baixava para pegar no jogo não existia.

Quando não fizemos isso, surgiram os momentos em que o Chaves fez bons passes. Com o passar do tempo, essa pressão foi sendo reduzida.

O Chaves teve bola no segundo tempo, carregou com alguma bola longa, não criando ocasiões de golo, mas, sim, frisson na nossa área.

A dada altura, deixei que acontecesse não jogarmos tanto porque a frescura do Dener e do Maurício não era já a melhor.

Como no banco estava limitado, com o Estrela, que vem de paragem, e o Ricardo, que não se estreou, preferi jogar com a experiência do Dener e do Maurício.

Foi uma vitória que me pareceu justa apesar de reconhecer que a segunda parte não teve o brilhantismo, com bola, da primeira. Ainda assim, fomos muito organizados e é uma vitória que nos assenta muito bem.

[Acredita que a paragem para as seleções vem num bom momento?]

Nunca ninguém sabe. Vamos dar uma boa folga à rapaziada (voltamos ao trabalho na quarta-feira de manhã) e depois trabalhar muito forte porque agora faltam muitos jogos até à partida da Taça de Portugal frente ao Braga. Esta vitória é muito importante para nós, face a um adversário da nossa dimensão.

[A equipa nos últimos oitos jogos fez cinco viagens: Guimarães, Vizela, Porto, Braga... Fazer 12 pontos neste ciclo foi importante?]

Sim. Todos os pontos são importantes, mas de facto amealhámos um bom número de pontos.