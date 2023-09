A FIGURA: Dener

Que regresso do brasileiro a Portimão! No primeiro jogo, após ter sido anunciado como reforço dos algarvios, o experiente médio, que representou o Portimonense de 2014 a 2021, provou que ainda tem muito para oferecer a uma equipa que precisa de referências. A exibição consistente foi coroada com um golo.

O MOMENTO: Ronaldo falha o 1-2 (55m)

Alemão teve um erro que podia ter sido fatal. O defesa do Portimonense perdeu a bola, em zona proibida, mas Ronaldo Tavares não aproveitou a oferta. Sem oposição, o avançado do Estrela rematou por cima naquela que foi a melhor oportunidade de toda a segunda parte.

OUTROS DESTAQUES:

Hélio Varela:

Mais um bom jogo do extremo do Portimonense. Foi sempre o grande agitador do ataque dos algarvios, muitas vezes sem companhia à altura. Falta-lhe ainda alguma capacidade de decisão no último passe, mas parece ter seguro, por agora, o lugar o 11 inicial de Paulo Sérgio.

Aloísio Souza:

O cruzamento para Ronald foi meio golo. Aloísio mostrou-se a bom nível no relvado de Portimão. Além dessa grande assistência, ficaram na retina bons passes do médio, como um, a meio da primeira parte, que isolou Ronald.

Gonçalo Costa:

Que grande segunda parte fez o lateral esquerdo do Portimonense. Sólido na defesa e muito presente no ataque, foi, em conjunto com Hélio, um dos elementos mais desequilibradores dos algarvios.

Kialonda Gaspar:

Não é que tenha jogado mal, mas já o vimos fazer melhor. O capitão do Estrela da Amadora não foi lesto no lance do golo do Portimonense e acabou por permitir o salto de Dener.