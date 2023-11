FIGURA: Ricardo Horta

O internacional português nem estava a fazer uma exibição de encher o olho, mas aqueles dois golos, logo no início da segunda parte, mataram o jogo. Com alguma sorte no primeiro golo e muita classe no segundo, Ricardo Horta deixou a sua marca na partida e permitiu ao Braga ter uma tarde tranquila no Algarve.

MOMENTO: Horta bisa e “mata” o jogo (50 minutos)

O segundo golo do Braga já o fazia prever, mas o terceiro, ao minuto 50, matou por completo qualquer hipótese de o Portimonense sonhar. Ricardo Horta bisou e o Braga, que já estava confortável, teve a certeza de que não iria filhar a passagem à próxima ronda

OUTROS DESTAQUES:

João Moutinho:

Voltou a casa. Natural de Portimão e antigo atleta do Portimonense nos escalões de formação, João Moutinho viveu hoje um jogo especial. Mesmo aos 37 anos, continua a ter a mesma inteligência a ler o jogo, a perceber as movimentações dos colegas… Qual filho pródigo, saiu ovacionado por todo o estádio.

Filipe Relvas:

Marcou o golo do Portimonense e mostrou-se sempre seguro na defesa. É um dos pilares deste Portimonense e, num jogo menos positivo dos algarvios, merece essa referência.

Álvaro Djaló:

Foi dele o golo da tarde. Corria o minuto 15 quando Álvaro Djaló assinou um grande golo, com um remate em arco que entrou ao ângulo. Não restam dúvidas sobre a qualidade do extremo que, além do tento apontado, foi sempre um elemento desconcertante para a defesa do Portimonense.

Rony Lopes:

Entrou já a meio da segunda parte, mas ainda a tempo de apontar o quarto – e último – golo do Braga, numa boa execução. Não tem sido titular, mas, a espaços, vai mostrando a qualidade que já lhe conhecemos dos anos no Mónaco.