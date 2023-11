FIGURA: Hélio Varela

Quem diria que, em tão pouco tempo, este jovem de 21 anos, que, na época passada, atuou nos sub-23, se tornaria um dos principais destaques do Portimonense? Hélio Varela assinou hoje mais uma boa exibição, coroada com um golo que mostrou muito do que é este jogador: uma flecha apontada à baliza adversária.

MOMENTO: De carrinho rumo aos três pontos (39’)

O Portimonense estava bem no jogo e o segundo golo, ainda na primeira parte, acabaria por se revelar essencial para a vitória de hoje. Ronnie, de carrinho, após um cabeceamento à barra de Dener, marcou e deu uns justos três pontos à equipa algarvia.

OUTROS DESTAQUES:

Jasper

O jovem extremo tem sido um dos destaques deste Portimonense. Hoje, voltou a exibir-se em bom plano, mas é impossível não lhe apontar também o desperdício de dois golos. Em ambas as jogadas, Jasper apareceu isolado, mas tremeu. Na segunda, só com Hugo pela frente, rematou à figura.

Hector

O espanhol tem marcado muitos golos (já leva sete no campeonato), mas hoje passou totalmente ao lado do jogo. Na primeira parte, ainda “ameaçou” a substituição, por queixas na coxa, mas permaneceu em campo. De pouco serviu: à exceção de uma oportunidade, ainda na primeira parte, pouco mais se viu de Hector.

Ronie Carrillo

O segundo golo do Portimonense nasceu do sentido de oportunidade do avançado brasileiro. À ponta de lança, Ronie apareceu para fazer a recarga após um cabeceamento à trave de Dener. Pode não ter sido o golo mais bonito (de carrinho), mas foi eficaz. Apontou o terceiro tento na Liga.

Sanca

Foi, ao mesmo tempo, o mais perigoso e o mais perdulário da equipa flaviense. Teve três boas chances para marcar: duas defendidas por Vinícius, outra que foi parar quase fora do estádio. Numa frente de ataque que nem sempre esteve a bom nível, merece nota pelo inconformismo.