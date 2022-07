O Portimonense empatou esta terça-feira a uma bola contra o Birmingham, no segundo teste de pré-época.



Ewerton abriu o marcador no estádio da Nora, em Albufeira, logo aos nove minutos. Ainda antes do intervalo, o clube que milita no Championship igualou a contenda por Scott Hogan.



Lembre-se que os algarvios tinham perdido com o Mónaco (2-0) no primeiro ensaio de pré-temporada.