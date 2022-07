O Portimonense perdeu em Lagos com o Mónaco por 2-0, no primeiro particular da equipa algarvia na pré-época.

Ben Yedder (3m) e Fofana (89m) marcaram os golos dos monegascos numa partida na qual o Portimonense utilizou 25 jogadores, seis deles caras novas.

Equipas:

- Portimonense: Samuel, Moufi, Pedrão, Relvas, Seck, Paulo Estrela, Bruno Reis, Rui Gomes, Anderson Oliveira, Welinton Júnior e Yago Cariello. Jogaram ainda: Payam, Zié Ouattara, Willyan, Vinicius Guarapuava, Gonçalo Costa, Henrique Jocú, Felipe Dini, Luquinha, Kim, Sapara, Ricardo Matos, Ewerton, Lazaar e Fabrício.

Treinador: Paulo Sérgio.

- Mónaco: Majecki, Ruben Aguilar, Maripán, Badiashile, Jakobs, Matazo, Jean Lucas, Gelson Martins, Golovin, Volland e Ben Yedder. Jogaram ainda: Magassa, Mohamed Bamba, Lemarechal, Matsima, Boadu, Akliouche, Disasi, Fofana, Didillon, Caio Henrique e Okou.

Treinador: Philippe Clement.