A FIGURA: Pantalon

Esteve envolvido no primeiro golo – foi dele o passe que isolou Costinha que depois assistiu Amine – e ainda marcou o segundo. Num jogo em que o Rio Ave mostrou uma grande solidez defensiva, Pantalon foi um dos esteios da equipa de Luís Freire. Contra a corrente do jogo, o defesa central marcou o 1-2 que quase dava a vitória ao Rio Ave, não fosse o golo, ao cair do pano, de Hélio Varela.

O MOMENTO: Hélio e uma réstia de esperança (90+7m)

O Portimonense teve mais bola, mais ataques, mais oportunidades, mas esteve muito perto de perder – e de complicar, ainda mais, as contas da manutenção. O golo de Hélio Varela, aos 90+7m, que deu o empate aos algarvios, ainda permite uma réstia de esperança de fugir ao play-off de despromoção. Tudo depende agora do dérbi algarvio da última jornada, em Faro, onde o Portimonense entrará… de calculadora na mão.

OUTROS DESTAQUES:

Lucas Ventura:

Excelente jogo do médio do Portimonense. Esteve sempre muito certo a defender e foi por ele que passou a construção da manobra atacante dos algarvios. Não marcou nem assistiu, mas foi sem dúvida uma peça chave em todo o jogo da equipa de Paulo Sérgio frente ao Rio Ave.

Jhonatan:

Não é que tenha sido muito solicitado, uma vez que, apesar do grande pendor ofensivo, o Portimonense nunca conseguiu criar grande perigo junto da baliza de Jhonatan. Ainda assim, sempre que foi chamado a intervir, o guarda-redes brasileiro soube corresponder. No final, envolveu-se numa troca de argumentos com Bruno Veríssimo, adjunto do Portimonense (e também ele ex-guarda-redes), num momento desnecessário.

Amine:

De regresso ao Algarve – Amine foi jogador do Farense durante uma época e meia -, o médio francês marcou o primeiro golo da tarde, assistido por Costinha. Além disso, teve sempre critério no passe.