Poucos apostariam neste desfecho à partida para a última jornada, mas o Sporting deu a volta ao jogo em Portimão e está na «final four» da Taça da Liga.



Os leões precisavam de ganhar no Algarve e esperar que o Rio Ave não vencesse em casa o Gil Vicente. Ora, apesar de terem chegado ao intervalo a perder e a jogar com menos um, por expulsão de Bolasie, o Sporting ainda deu a volta ao jogo e capitalizou a derrota do Rio Ave. Surpreendente, também.



O Sporting fechou o Grupo B com 6 pontos, Rio Ave e Portimonense acabaram com 4 e o Gil com 3.