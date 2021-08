O presidente da SAD do Portimonense repudiou a atitude de Beto, avançado da equipa algarvia que pediu publicamente para deixar o clube.

«É algo que não existe no mundo do futebol. O que ele fez foi uma atitude impensável», introduziu Rodiney Sampaio em declarações aos jornalistas durante a apresentação de Shoya Nakajima, que está de regresso aos algarvios, agora por empréstimo do FC Porto.

O dirigente da equipa de Portimão considerou que o jogador está a ser negativamente influenciado por pessoas à volta dele. «Para nós, não foi uma atitude do jogador. Foi uma atitude de pessoas que rodeiam o jogador. É um jogador que é muito importante para o Portimonense. Sempre foi bem acolhido desde que chegou aqui. Teve o apoio da administração e do nosso treinador. Estamos tranquilos e quem tem de se preocupar são as pessoas que rodeiam o jogador.»

Rodiney Sampaio garantiu que o Portimonense confirmou que o avançado foi afastado da equipa. «Está com um processo disciplinar até dia 5 de setembro. Até lá, vamos resolver a situação dele. Se não resolvermos, ele vai para os sub-23», vincou, garantindo que a SAD não recebeu qualquer oferta por escrito pelo avançado.

«Uma grande proposta? Não chegou ao Portimonense. Se tivesse chegado, tínhamo-nos reunido com os agentes que dizem que a trouxeram, mas nunca chegou nada. Chegaram por bocas, mas isso chega todos os dias.»

O dirigente lembrou que Beto é hoje o jogador que é devido às oportunidades que lhe foram dadas pela equipa algarvia e voltou a lamentar toda esta situação que disse ser lesiva para os clubes que se deparam com situações deste género. «Isto não pode acontecer no mundo do futebol, ou então os clubes vão acabar por fechar as portas. Por causa de um jogador que mete na cabeça que quer ir embora, pega nas coisas e vai embora: isso não existe. Não pode acontecer», disse.

Rodiney Sampaio disse ainda não saber quem é o verdadeiro representante legal de Beto. «Há um agente que tem um contrato com o jogador e outro que tem vindo ao clube tentar negociar. Não sabemos quem é que realmente é o agente do jogador», concluiu.