O Portimonense assegurou a contratação de Ronie Carrillo, confirmou à Lusa fonte do clube algarvio.

O avançado equatoriano de 26 anos chega ao emblema algarvio proveniente do El Nacional, pelos quais se destacou com nove golos em 15 jogos da Liga do Equador.

Ronie Carrillo, que assinou um contrato válido para as próximas três épocas, é o sexto reforço da equipa de Paulo Sérgio para 2023/24, depois de Paulinho, Rildo Filho, Sylvester Jasper, Luan Campos e Ângelo Taveira.