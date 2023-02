Sérgio Conceição e Yony González foram apresentados esta quarta-feira, oficialmente, como reforços de inverno do Portimonense.

O lateral direito, que tal como o Maisfutebol noticiou, assinou por uma temporada e meia, manifestou a ambição de se estrear na primeira divisão.

«Eu, como bom português que sou, sempre tive, não o sonho, mas o objetivo de chegar à I Liga. E estou extremamente agradecido ao clube por me ter dado esta oportunidade», salientou o português.

O jogador, de 26 anos, regressa ao futebol português depois de uma passagem de meia época pelo Seraing (Bélgica), contando ainda um percurso anterior pelos escalões secundários que incluiu Estrela da Amadora, Académica, Desportivo de Chaves satélite, Cesarense, Sporting de Espinho, Oliveira do Bairro, Sobrado e Felgueiras 1932.

Conceição prometeu «muito trabalho, muito profissionalismo, e muito amor à causa».

«Vim de baixo, orgulho-me muito disso. Só me faltava jogar na I Liga em Portugal e, sinceramente, sinto-me muito feliz. Quero concretizar este objetivo. Sempre acreditei em mim, tive momentos complicados na minha vida, nem tudo foi fácil, mas estou aqui e quero estrear-me, ajudar o clube e dificultar a vida ao máximo ao mister», frisou.

O lateral confessou-se «extremamente surpreendido» com as infraestruturas dos algarvios e abordou um possível encontro frente ao pai, atual treinador do FC Porto.

«Eu nunca joguei no FC Porto. Tenho respeito pelo FC Porto, como tenho por todas as equipas, e vou querer ganhar ao FC Porto como quero ganhar a todas as equipas. O meu pai é o meu pai e eu sou eu. Estou aqui para fazer o meu nome e a minha história e quero ser mais um para ajudar o Portimonense a atingir os objetivos», rematou.

Já o extremo colombiano Yony González, de 28 anos, que se desvinculou do Benfica – nunca representou os encarnados em jogos oficiais, sendo sucessivamente cedido a Corinthians (Brasil), LA Galaxy (Estados Unidos), Ceará (Brasil) e Deportivo Cali (Colômbia) nos últimos anos –, assinou até ao final desta época.

«Infelizmente, não tive oportunidade de jogar no Benfica, mas agora quero demonstrar todas as minhas capacidades no Portimonense. Há muito tempo que mostravam interesse em mim e espero aproveitar a oportunidade», afirmou.

Yony lembrou a passagem de Jackson Martínez pelo Portimonense e salientou a importância de encontrar dois compatriotas no plantel, Hinojosa e Emiro Garcés, «dois grandes jogadores» que o vão ajudar na adaptação.

«O Portimonense é uma equipa que tem tudo para me ajudar a atingir os meus objetivos pessoais e o estilo do futebol português encaixa nas minhas virtudes», concluiu.

No mercado de inverno, o Portimonense assegurou também o guarda-redes Matheus Nogueira, os defesas Wagner Leonardo, Lucas Alves, Alemão, Park Ji-soo e Emiro Garcés e os médios Maurício, Lucas Ventura e Hinojosa, num total de 11 reforços.

A equipa algarvia, que apresentou 11 reforços nesta janela, ocupa o 13.º lugar do campeonato.