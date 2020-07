Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, venceu a eleição de melhor treinador da Liga no mês de junho, tendo sido o técnico mais votado entre todos os colegas do campeonato português.

Recorde-se que durante o mês de junho o Portimonense somou três vitórias (1-0 ao Gil Vicente, 3-2 ao Marítimo e 1-0 em Famalicão) e dois empates (2-2 com o Benfica e 1-1 no terreno do Santa Clara), alcançando onze pontos em quinze possíveis, que permitiram à equipa recuperar na classificação e ficar a apenas três pontos dos lugares de permanência.

Paulo Sérgio recolheu 27,78 por cento dos votos e superou Pepa (18,89 por cento), do P. Ferreira, e Emanuel Ferro (14,44 por cento), do Sporting.