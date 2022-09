O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Sporting (4-0), em jogo da sexta jornada da Liga:

[Golo cedo matou a estratégia do Portimonense?] «Sim, trazíamos um plano que era segurar as qualidades do Sporting e atacar a profundidade. Foi sendo bem conseguido, mas o golo cedo deu muita confiança ao Sporting e nós fomos cometendo os erros que deram o volume ao resultado. Ficámos aquém, mas faz parte do processo do crescimento da equipa.

[Linha de seis a defender] Por vezes o Esgaio e o Nuno Santos têm de ser tapados. Foi o Sporting que nos obrigou a isso e a ideia era soltar os extremos bem abertos. No ataque precisávamos de ter tido mais bola para criar mais dúvidas à defesa do Sporting. Ficámos curtos na nossa intenção e depois os nossos erros deram uma confiança muito grande ao Sporting. Faltou-nos confiança para jogar. Vi coisas boas, miúdos a quererem jogar, mas em termos coletivos ficámos aquém.

[Substituição de Gonçalo Costa à meia-hora] Para colocar mais um homem na frente tinha de optar, optei por tirar o Gonçalo. Não que ele estivesse melhor ou pior. Terá mais oportunidades para demonstrar a sua qualidade.»