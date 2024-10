Declarações de Ricardo Pessoa, treinador do Portimonense, após a derrota por 1-2 frente ao Sporting, na 3ª eliminatória da Taça de Portugal, disputada esta sexta-feira, 18 de Outubro, em Portimão.

[O que faltou para ir, pelo menos, ao prolongamento?]

Não posso dizer que tenha faltado alguma coisa. Acho que tínhamos uma estratégia bem delineada, que os meus jogadores executaram quase na perfeição.

Perfeição seria se não tivéssemos sofrido os dois golos, este último num momento de transição, em que estávamos balanceados no ataque à procura de chegar perto da baliza do Sporting.

O Sporting é mais forte, foi mais forte. Nós sabíamos que iríamos ter algumas janelas de oportunidades, trabalhámos para isso e elas apareceram. Nos últimos 15 minutos, tornámos a equipa mais pressionante, porque até aí o Sporting estava a ter bola e a controlar o jogo, os centrais a jogar com facilidade. A partir daí, tentamos pressionar mais e ser mais audazes, mas, no final, o resultado acaba por ser justo, mas frustrante porque sofremos no fim.

[Por que a razão o Banza começou no banco?]

São assuntos internos. O Banza quando entrou, fez o trabalho que estava definido e muito bem. A estratégia passava por fazermos uma linha de cinco e não estarmos a baixar mais gente, com os interiores sempre a bascular do lado da bola, para termos superioridade, porque o Sporting é muito forte nessas zonas. Entendemos que esta estratégia era a melhor e, na minha opinião, resultou muito bem, só não deu para que o resultado fosse a nosso favor.

[Este jogo deixa bons indicadores?]

Vínhamos a sofrer demasiados golos nos últimos jogos e hoje, contra uma equipa como o Sporting, que já goleou no campeonato por várias vezes, nós fomos defensivamente muito rigorosos, muito concentrados. E isso deu-me indicadores muito positivos para o que vem aí do campeonato.