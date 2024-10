A FIGURA: Conrad Harder

Gyokeres não ser titular é notícia. E assim aconteceu hoje. O sueco ficou no banco e deu lugar a Conrad Harder, numa exibição que o ponta de lança dinamarquês jamais esquecerá. Logo ao minuto 3, teve o primeiro golo nos pés, mas permitiu a defesa de Vinícius. O avançado não baixou os braços e partiu para uma noite memorável. Marcou os dois golos que permitiram ao Sporting seguir em frente na Taça de Portugal, um deles já no período de descontos e quando se avizinhava o prolongamento. Nasceu mais um estrela nórdica para os lados de Alvalade.

O MOMENTO: Ao cair do pano, Harder (90+5m)

O prolongamento já parecia certo depois de o Portimonense ter conseguido o empate já ao minuto 87. Amorim já pensava certamente em como iria gerir a equipa tendo em conta o jogo de terça-feira para a Liga dos Campeões quando Conrad Harder voltou a aparecer. Numa boa jogada entre Gyokeres e Bragança, o dinamarquês ficou isolado perante Vinícius e não vacilou.

OUTROS DESTAQUES

Bruno Ramos: foi a grande surpresa no 11 do Sporting. Para a maior parte do universo sportinguista um desconhecido, Bruno Ramos foi chamado à titularidade para o encontro da Taça em Portimão. Dele, disse Amorim, que, nos treinos, é um dos poucos que consegue parar Gyokeres, o que já é uma boa credencial de apresentação. Não teve muito trabalho na estreia na equipa principal do Sporting, mas, das raras vezes em que foi chamado a atuar, não vacilou. E, no final, mereceu elogios de Amorim.

Daniel Bragança: Amorim tem-no elogiado e não é caso para menos. Daniel Bragança é hoje um dos melhores jogadores do Sporting, comandando, com Hjulmand, o meio-campo do Sporting. Foi raro vê-lo falhar um passe hoje, em Portimão. O mérito do jovem português é tal que no banco está… Morita.

Vinícius: num jogo desinspirado do Portimonense, o melhor, do lado dos algarvios, foi o guarda-redes. Na primeira parte, fez uma série de boas defesas que foram adiando o golo do Sporting. Só não conseguiu evitar os dois tentos de Conrad Harder, mas nos quais ficou ilibado de culpas