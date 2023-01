Esta quarta-feira foi um dia agitado para o Portimonense, que viu chegar cinco reforços de inverno.

O emblema de Portimão oficializou os jogadores para «colmatar as posições com maior défice no plantel».

Para a defesa, chegam o brasileiro Lucas Alves, um defesa-central de 30 anos, que na última época representou o Al-Nasr, atual clube de Cristiano Ronaldo, e o sul-coreano Jisu Park, de 28 anos, que estava vinculado ao Guangzhou e trabalhou na seleção com Paulo Bento.

O meio-campo recebe Lucas Ventura, de 24 anos, que chega do Cruzeiro, mas tinha sido cedido na última temporada ao Avaí. Outro dos nomes apresentados foi o de Maurício, médio brasileiro de 34 anos que cumpriu a primeira metade da época nos russos do Rodina Moskva e tem um currículo digno de registo, com passagens por clubes como Fluminense, Zenit, PAOK e Panathinaikos.

O colombiano Roberto Hinojoza é o único reforço para o ataque e também o único que chega na condição de emprestado, neste caso pelo Unión Magdalena. Em 102 jogos, apontou 13 golos pelo clube.

Assim, o Portimonense chega aos sete reforços apresentados nesta janela de inverno, depois de Wagner e Matheus Nogueira.

Após a derrota no início do ano na Luz, recorde-se, o treinador Paulo Sérgio disse que esperava que a administração estivesse «ativa» no mercado de forma a ter mais soluções no plantel.