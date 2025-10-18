Declarações de Vasco Seabra, treinador do Arouca, em conferência de imprensa, após a vitória por 1-2 frente ao Portimonense, em jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, disputado este sábado, 18 de Outubro, em Portimão.

[Foi um jogo difícil com muitos momentos em que parecia uma partida de Primeira Liga e no qual a maturidade foi a chave. É essa sua leitura?]

Sim. Defrontámos uma equipa que está na Segunda, mas podia estar na Primeira Liga. Tem valores individuais, coletivamente é muito forte. É um adversário muito difícil de defrontar, ainda por mais em Portimão. Fomos justos vencedores, apesar destas duas situações finais em que o Nico faz duas defesas muito boas.

A primeira parte foi muito equilibrada, com boas chances dos dois lados.

O resultado ao intervalo era justo: na segunda parte, entrámos melhor, com mais capacidade para ter bola, melhores a pressionar. Fizemos o golo, o penálti acaba por levar o jogo para o empate, mas voltámos a ir para a frente e até podíamos ter dilatado a vantagem.

Levamos a eliminatória: é muito importante para os nossos jogadores, para a equipa, mas foi difícil.

[Como comenta a exibição do Puche?]

Gosto pouco de individualizar, mas, no caso dele, não me importo. É um jogador que tem zero jogos a titular, mas pela energia que tem, pela maneira como treina todos os dias, é incrível. Fico genuinamente feliz pela forma como jogou e pelos dois golos que marcou porque representa o que ele é.