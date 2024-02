[Tirando os primeiros 15/20 minutos, talvez tenha sido uma das melhores exibições do Portimonense dos últimos tempos, não?]

Sim: faltou mais um golinho. Tivemos 20 minutos muito maus, aquilo que preparámos para pressionar o Vitória não funcionou porque alargávamos muito a equipa. Andámos ali 20 minutos aos papéis, apesar da minha insistência para “encurtar” a equipa.

Passámos mal, com um futebol de muita qualidade do Vitória nesse período e demérito nosso. A pressão não funcionava e por isso alterámos as coisas para ir à procura de algo diferente e conseguimos pressionar, passando a ser também perigosos.

Acho que o jogo se divide em 20 minutos e depois noutros 70 em que estamos por cima, com muita atitude e um grande trabalho dos atletas. Infelizmente, com pouca eficácia nas ocasiões criadas.

Conseguimos um ponto contra uma belíssima equipa, muito bem trabalhada pelo Álvaro.

[A equipa mesmo depois do empate pareceu sempre querer vencer]

Sim, desequilibrando-se, correndo o risco de ser o Vitória a fazer o segundo golo na parte final por só estarmos a pensar em fazer o segundo golo, o que seria extremamente inglório depois de tanto trabalho.

Levamos daqui a atitude, a entrega e as coisas de qualidade que foram feitas. Agora, é pegar nisto e crescer.

[As substituições hoje resultaram na perfeição…]

Sim, mas isso vale o que vale. Antes deles entrarem [Guga e Gonçalo Costa], outros estavam lá dentro e a fazer bem o seu trabalho. O que correu mau naqueles 20 minutos, foi coletivo. Não tiro o Dener por ele estar mal; foi uma questão de posicionamento e estratégia.

[O público hoje soube reconhecer o esforço e apoiar a equipa…]

Normalmente é assim quando damos o nosso melhor. Nós não somos obrigados a ganhar sempre, porque os outros jogam e têm qualidade, mas somos obrigados a trabalhar ate não pode mais. E isso peço sempre.