O Portimonense inicia a Liga 2021/22 com uma deslocação ao terreno do V. Guimarães e Paulo Sérgio anteviu um duelo difícil para a equipa algarvia.

«O Vitória está muito bem, tem uma equipa técnica muito forte, reforçou-se bastante bem. Por isso, espero bastantes dificuldades», disse sobre a equipa agora orientada por Pepa.

«Está a fazer um conjunto de adições que lhe trazem mais soluções e já tem o dedo do Pepa. Sabemos que vamos derontar uma equipa com muita qualidade», acrescentou na antevisão ao jogo de domingo às 15h30.

Recorde-se que o Portimonense já iniciou a temporada, tendo sido eliminado da Taça da Liga após perder fora com o Boavista por 2-0. Paulo Sérgio reconheceu que foram cometidos alguns erros, mas mostrou-se convicto de que o conjunto algarvio aprendeu com esse insucesso. «Estamos todos mais alerta e mais conhecedores do nosso estado atual, em termos individuais e coletivos», vincou.

O treinador do Portimonense abordou ainda a luta pela baliza, onde a equipa mais a sul do continente tem quatro opções: Samuel Portugal, Ricardo Pereira, Nakamura e Payam Niazmand. «São quatro boas dores de cabeça. É uma posição ingrata, em que não se mexe tanto, mas temos muitas soluções com muita qualidade. Arriscaria dizer que não sei se na Liga alguém tem uma competitividade por essa posição como nós temos aqui», rematou.