A edição de 2025 do North Festival foi cancelada, esta sexta-feira, devido a «problemas internos relacionados com a autorização de cedência do recinto».

Através de uma publicação na página oficial do Facebook, pode ler-se que o agendamento do play-off de manutenção para o mesmo fim de semana do festival impossibilitou a realização do evento, «conforme planeado e contratualizado». Recorde-se que após cinco edições na Alfandega do Porto e no Parque de Serralves, a edição deste ano iria realizar-se no Estádio do Bessa.

Ainda assim, no mesmo texto é esclarecido que os concertos já agendados de Ivete Sangalo, Ornatos Violeta e o espetáculo «Cantar Morangos 20 Anos» vão acontecer, sendo que as novas datas e locais devem ser anunciados em breve.